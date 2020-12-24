Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, beraberinde MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Hülya Öztürk ve yönetim kurulları üyeleri ile birlikte, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette ilk konuşmayı yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediyeye yapılan ziyaret için il yönetimi, ilçe yönetimi, kadın kolları yönetimi ve Milletvekili Ahmet Erbaş’a ayrı ayrı teşekkürlerini sundu. Başkan Işık, “Yeni seçilen ve göreve gelen tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Belediyemizin yapabileceği her türlü işlerde sizlerle birlikte, memleketimize hizmet etmek için çalışacağız ve çalışmaya devam ediyoruz. Sayın vekilimize yeniden geçmiş olsun diyorum ve şifalar diliyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi.



"Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın"

MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ise, konuşmasında belediye ziyaretini il, ilçe ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptıklarını söyledi. İl Başkanı Alıç, “Güzel bir şekilde karşılandık. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Sizlerin de bizlerden istekleri olacak, bizlerin de sizden istekleri olacak. Karşılıklı anlayış içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu.

MHP Kadın Kolları İl Başkanı Hülya Öztürk ise, “Birlik ve beraberlik içinde, karşılıklı istişareler yaparak memleketimiz için faydalı işler yağacağız” şeklinde konuştu.



"Alçak gönüllü olacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Milletvekili Erbaş “Gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Bu süreç çok tehlikeli bir süreç. Lütfen bana bir şey olmaz demeyin. Bu hastalığın nereden geldiği anlaşılmıyor. Şimdiye kadar partimize, hangi kadmede çalışmış olursa olsun emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizler seçilmiş insanlarız ve sürelerimiz dolduğunda gideceğiz. Ama bu sokaklarda sizler kalacaksınız. Bizlerin amacı ve en büyük hedefi sizlerin başınızı öne eğdirmeyecek şekilde, bizlerin adı geçtiğinde göğsünüzün kabaracağı eserler bırakmak. Alçaklıkla, alçak gönüllülük arasında çok basit bir kelime nüansı var. Biz, alçak değil, alçak gönüllü bir hizmet yapmak zorundayız. Hedefimiz bu olmalı. Başkanımız seçildiği günden itibaren rozetini çıkarttı. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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