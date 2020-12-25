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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar hızlandırıldı

İHA

Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar hızlandırıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Anik Kenti'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali Ali Çelik, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın ilk borsası ile Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilerek tüm dünyaya tanıtılması ve ilçe halkının turizmden gelir elde etmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kütahya Valisi Ali Çelik’in Kasım ayı içerisinde yaptığı inceleme ziyareti esnasında “metruk binalara ilişkin çalışma yapılması” talimatı üzerine faaliyetlerin hızlandırıldığı Aizanoi Antik Kenti’nde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onay alınarak Macellum, Sütunlu Cadde ve Penkalas Çayı’nın çevresinde bulunan metruk binalar yıkıldı.

''Restorasyon çalışmaları hızlandırıldı''
Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ''Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulan 43 metruk yapı hakkında karar çıktı. Metruk yapıların rölövelerinin alınarak kurul kararı doğrultusunda restorasyon ve yıkım çalışmalarına başlanacak. Tapınak karşısındaki metruk yapılar Ocak ayında kurul gündemine alınacak. Kurulun onay verdiği metruk binaların her biri fonksiyon tanımlanarak hızlı bir şekilde restore edilecek. Yapılar, Aizanoi Antik Kenti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için hazır hale getirilecek” dedi.
Agora bölgesinde yer alan atıl ve harabe yapılarda da incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kurul üyeleri ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Türkan ile yapılarla ilgili neler yapılabileceğine dair istişarelerde bulundu.

“Penkalas Çayı Projesi’nin 2021’de bitirilmesi hedefleniyor”
Roma köprülerinin yer aldığı Penkalas Çayı ve çevresini inceleyen Vali Çelik, ''Aizanoi'de antik çağdaki gibi kayıkların yüzdürülmesine yönelik yürütülen projenin 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Projelendirilen altyapı çalışmaları hakkında Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna ön bilgi verildi. Projelendirme safhaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Aizanoi’yi ilklerin kenti. Aizanoi’nin tanınması şehrimizin ve hatta ülkemizin tanınması demek. Sahip olduğumuz zenginlikten önce biz haberdar olacağız sonra ülkemizle ve tüm insanlıkla paylaşacağız. Ana gayemiz; tarihi ve kültürü korumak, ekonomik olarak burayı hizmet sektörüne kazandırmak. Binlerce yıllık ayak izlerini taşıyan Aizanoi’de antik ve sosyal dokunun uyumunu, bütünleşmesini sağlanmaya yönelik çalışmaları inşallah iş birliği içerisinde hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz” dedi.
Vali Ali Çelik’e Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kurul üyeleri ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Türkan eşlik etti.

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