Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

İHA

Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kütahya'da tütün ve tütün mamulleri satışının yapıldığı iki işyerinde yapılan aramalarda 10 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 20 paket pipo tütünü ile bir araçta 559 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla 2 iş yerinde arama yaptı. Arama yapılan iş yerlerinde 10 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 20 paket pipo tütünü, IMEI numarası kayıtlı olmayan 4 adet tuşlu ve 1 adet akıllı cep telefonu olmak üzere toplam 5 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.N. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekibince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ele geçirilen toplam 559 paket içi doldurulmuş makaron muhafaza altına alındı.
Araç sürücüsü hakkında tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya çiftçisine 3 milyon TL'lik destek
YEREL HABERLER Kütahya çiftçisine 3 milyon TL'lik destek
Kütahya’da 33 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 33 parça tarihi eser ele geçirildi
Pazarlar'da üçlü iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Pazarlar'da üçlü iş birliği protokolü
MEM ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol
YEREL HABERLER MEM ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol
DPÜ Akademisyenlerinden Toprak Yangını Raporu
YEREL HABERLER DPÜ Akademisyenlerinden Toprak Yangını Raporu
DPÜ GreenMetric dünya sıralamasında
YEREL HABERLER DPÜ GreenMetric dünya sıralamasında
Milletvekili Erbaş’tan Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Erbaş’tan Rektör Uysal’a ziyaret
Hisarcık’ta iki hayvan sever kuşlar için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta iki hayvan sever kuşlar için doğaya yem ...
DPÜ Öğrenci Topluluklarından Eğitim Zirvesi Etkinliği
YEREL HABERLER DPÜ Öğrenci Topluluklarından Eğitim Zirvesi Etkinliği
Hisarcık’ta yaya geçiş çizgileri boyama çalışması
YEREL HABERLER Hisarcık’ta yaya geçiş çizgileri boyama çalışması
Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal’ın ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal’ın ailesine ...
Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı
YEREL HABERLER Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı
Vali Ali Çelik, Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sergi Salonu’nu inceledi
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları ...
Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne 2 Uzman Tabip kadrosu
YEREL HABERLER Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne 2 Uzman ...
Faslı gelininin torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Faslı gelininin torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla ...
Dumlupınar pazarında HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Dumlupınar pazarında HES kodu uygulaması
Vali Ali Çelik: Aslanapa için elimden gelen desteği vereceğim
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: Aslanapa için elimden gelen desteği ...
Emet'e doktor ataması
YEREL HABERLER Emet'e doktor ataması
Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar hızlandırıldı
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti'nde çalışmalar hızlandırıldı
Zığra'da memnuniyet yüzde 68
YEREL HABERLER Zığra'da memnuniyet yüzde 68
Başkan Işık: "Kütahyamıza hizmeti hep birlikte yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Kütahyamıza hizmeti hep birlikte ...
Kütahya Belediyespor adım adım zirveye
YEREL HABERLER Kütahya Belediyespor adım adım zirveye
Kuyumculara sahte altın bileklik satan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumculara sahte altın bileklik satan 3 kişi ...
Kütahya Belediyesi´nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi´nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X