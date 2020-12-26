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"Kütahya’ya değer katacak her işin destekçisiyiz"

İHA

"Kütahya’ya değer katacak her işin destekçisiyiz"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) koordinatörlüğündeki TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini kabul etti.
Vali Çelik’in makamında gerçekleşen ziyarette; TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Semra Sarıışık Tozaraydın, İcra Komitesi üyesi Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, KÜTSO Yönetim Kurulu üyesi Şule Özbek İri yer aldı.
Kabullerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli, kurulun faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.
“Cinsiyet eşitliği temelli girişimci ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz”
DPÜ Girişimcilik Eğitimi Projesi’nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı’ndan faydalanması yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden ve destek isteyen İcra Komitesi üyesi Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, projeyle DPÜ’de cinsiyet eşitliği temelli girişimci ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

“Önceliğimiz istihdam edilebilirliği artırmak”
Tiyatro Okulunda Kostüm ve Dekor Üretimi Projesi hakkında bilgiler veren İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Semra Sarıışık Tozaraydın ise projeyle tiyatro okulu kurmayı ve okul bünyesinde kâr modeli oluşturacak bir tekstil atölyesi oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

“Kütahya’ya değer katacak her işin destekçisiyiz”
Kütahya için üreten herkesin yanında olduğunu ve imkanlar dahilinde gereken her desteği verme gayretinde olduğunu dile getiren Vali Ali Çelik, “Elimizden gelen desteği veririz. Yeter ki sürdürülebilirliği ve altyapısı olan, ilimize değer katacak işler olsun” dedi.

“Kütahya için el birliğiyle çalışacağız”
Ziyarette, Kütahya’nın turizm potansiyellerinin nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin de fikir alışverişi yapıldı. İlin tanıtımı ve turizmden elde edilecek gelirin vatandaşa yansımasının da önemine dikkat çeken Vali Çelik, “Kütahya’nın öne çıkarabileceğiniz çok fazla değerleri var. Bunlardan biri Aizanoi Antik Kenti. Burada ciddi bir çalışma içerisine girdik. Bilinirliğini artırmak, konuklarımızın “mutlaka görülmesi gereken bir yer” diyebilmesi için eylem planı oluşturduk, çalışmalarımızı hızlandırdık. Öte yandan Kurtuluş Savaşı’mızın zaferle sonuçlandırıldığı Dumlupınar’da, Altıntaş’ta proje hazırlıklarımızı tamamladık hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışıyoruz. Tamamlanan her bir projeyle inşallah Kütahya’mız, insanımız kazanacak. Destekleriniz bizim için önemli; Kütahya için el birliğiyle çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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