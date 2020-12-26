Kıbrıs Gazisi Kadir Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir süredir kanser tedavisi gören 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Kadir Karagöz vefat etti.

Kıbrıs Gazisi Kadir Karagöz için Yeniköy’de düzenlenen cenaze merasimine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç katıldı.

Kadir Karagöz’ün naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Vali Ali Çelik, defin esnasında Kıbrıs Gazisi Kadir Karagöz’ün oğlu Halil İbrahim Karagöz’e Türk bayrağı takdim edip sabırlar diledi.

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