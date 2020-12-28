Simav’da e-sınav merkezi açıldı

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay verilen esınav merkezi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurularak, hizmet vermeye başladı.

Simav ilçesi dışında çevre ilçelere de hizmet verecek olan esınav merkezinin ilk sınavı, motorlu taşıtlar sürücü sınavı ile gerçekleştirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, basılı evrak kullanılmaksızın her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayar aracılığıyla yapıldığı esınav sisteminin Simav’da uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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