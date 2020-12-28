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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Merkez mahallelerdeki yağmur suyu hattı sorununu çözdük"

İHA

"Merkez mahallelerdeki yağmur suyu hattı sorununu çözdük"

Mahalle ziyaretlerini Servi Mahallesi ile devam eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, merkez mahallelerde yaşanan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrılması sorununu çözdüklerini söyledi.
Mahalle ziyaretleri ile mahallerde yapılan hizmetleri yerinde inceleyen ve gelecek yatırım yıllarına ait talepleri muhtarlardan alan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Servi Mahallesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette kısa açıklamada bulunan Başkan Işık, merkez mahallelerin birçoğunda yaşanan yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hatlarının ayrılması sorununu, diğer mahallelerde olduğu gibi, Servi Mahallesinde de çözdüklerini belirtti.
Servi Mahallesinde alt yapısı biten cadde ve sokaklarda asfaltların birinci katlarının atıldığını belirten Başkan Işık, ikinci katların önümüzdeki dönemde tamamlanacağını söyledi. Tüm kaldırımlarımız yenilendi diyen Başkan Işık, “Mahallemizdeki parkların düzenlemeleri yapıldı. 2021 yılı ve sonrası için muhtarımız Nihat Arslan’dan yazılı olarak talepleri aldık” dedi.
Muhtar Arslan’ın, Mithat Paşa Caddesinin toplu taşıma araçlarına açılması talebi olduğunu belirten Başkan Işık, Hilton Otel önünü sağa dönüşler için genişletilmesi, Adnan Menderes Bulvarı’nda otopark ve cadde giriş çıkışlarının düzenlenmesi, mahalledeki kapalı durak sayısının artırılması gibi diğer talepleri de aldıklarını belirtti. Başkan Işık, “Muhtarlık hizmet binasının yapımı, Adnan Menderes ve Atatürk Bulvarı kaldırımlarında ki engelli kılavuz çizgilerinin yenilenmesi, çocuk parklarının bakımı ve düzenlenmesi gibi talepleri aldık” diye konuştu.

"Merkez mahallelerden de kentsel dönüşüm talebi var"
Kentsel dönüşüm çalışmalarının merkezde de yapılması ile ilgili talepleri de aldıklarını ifade eden Başkan Işık, bu konu ile ilgili mecliste bir komisyon kurulduğunu söyledi. Muhtar Arslan’ın Zafer Meydanı düzenlemesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması talepleri olduğunu da hatırlatan Başkan Işık, 2021 yılı ve sonraki yıllarda ki çalışma programında talepleri yerine getireceklerini söyledi.
Kasım ayında gerçekleşen yüz yüze anket çalışması hakkında da bilgiler veren Başkan Işık, mahalle sakinlerinin yüzde 73’nün yapılan hizmetlerden memnun oldukları söyledi.
Servi Mahallesi Muhtarı Nihat Arslan ise konuşmasında, “Mahallemize ve muhtarlığımıza yaptığınız ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. 2020 yılı içinde yarım kalan yağmur suyu hatları tamamlandı. Kaplama asfaltlarımız yapıldı. Bu hizmetler için teşekkür ediyorum. Mahallemiz için önümüzdeki dönemlerde yapılacak işler rutin olarak programa alındı. Mahallemiz merkezde olduğu için otopark ve trafik sıkıntısı oluyor. Bu yönde bir sıkışıklık var. Bizim memnuniyetimiz yüzde 99.9’dur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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