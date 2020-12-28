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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da bu yılın suç ve suça karışma oranları açıklandı

İHA

Kütahya’da bu yılın suç ve suça karışma oranları açıklandı

Kütahya'da bu yıl trafik kazası, ölüm ve yaralanma olayları ile kasten yaralama, kadına yönelik kasten öldürme, malvarlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarda azalma olurken, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik olaylarında artış yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ”2020 yılında trafik olaylarında 410 bin 858 taşıt denetlenmiş olup, denetim sayısında bir önceki yıla göre yüzde 17’lik bir artış olmuştur. 10 ölümlü trafik kazası meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir önceki yıla göre ölümlü trafik kaza sayısı ve can kaybında yüzde 33’lük azalma olmuştur. 721 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş, bin 154 vatandaşımız yaralanmıştır. Bir önceki yıla göre yaralanmalı trafik kazası sayısında yüzde 25, yaralı sayısında ise yüzde 27’lik azalma olmuştur. Bin 145 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş olup, bir önceki yıla göre yüzde 6’lık azalma olmuştur. Toplamda ise bin 876 trafik kazası meydana gelmiş olup, trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında azalmıştır" denildi.

Asayiş olayları
Açıklamada, "Malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 6.47 azalma meydana gelmiş, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 19.06 azalış sağlanmıştır. Evden hırsızlık olaylarında yüzde 26, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 20.32, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 38.24, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 52.42 ve açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 31.80’lik azalış meydana gelmiştir. Mükerrer hırsızlık suçlarına karışan şahıslarla birebir görüşmeler yapılmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlardan kasten yaralama olayları bir önceki yıla göre yüzde 22.32 azalış göstermiştir. Kadına yönelik kasten öldürme olaylarında yüzde 75 azalış ile 1 olay meydana gelmiştir. Fuhuş olaylarına karışan 29 kadın ile görüşmeler yapılmış, 6’sı ikna edilerek suça karışmaları önlenmiştir. Asayiş olaylarında toplam 660 tabanca, tüfek, bıçak ve benzeri suç aleti ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KOM olayları
Açıklamada, "2019 yılında il genelinde 184 operasyon gerçekleştirilmiş, 268 şüpheli şahıs yakalanarak yasal işlem yapılmış iken, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,33 artışla toplam 203 operasyon gerçekleştirilmiş, 265 şüpheli şahsa yasal işlem yapılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde suç unsuru olarak 168 bin 680 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bin 618 adet sahte bandrol, 6 bin 277 adet tarihi eser niteliğinde obje, 33 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 114 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 76 bin 850 adet sahte maske, 103 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 96 litre sahte alkollü içki ele geçirilmiştir" denildi.

Narkotik olayları
Yapılan açıklamada, "2019 yılında il genelinde 275 operasyon gerçekleştirilmiş, 512 şüpheli şahıs yakalanarak yasal işlem yapılmış iken, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,73 artışla toplam 376 operasyon gerçekleştirilmiş, yüzde 29,30 artışla 662 şüpheli şahsa yasal işlem yapılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde suç unsuru olarak 12 bin 390,9 gram esrar, 3 bin 540,59 gram bonzai, 5 bin 141 adet ectasy sentetik hap, 921,55 gram metamfetamin, 3 bin 483 adet sentetik ecza, 12 bin 75 Türk lirası suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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