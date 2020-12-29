Başkan Biçer: “Musluktan kaynak suyu içiyoruz “

Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye su işleri personeli tarafından 5 aydır devam eden kaynak suyu arama çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ülke genelinde görülen kuraklığa rağmen, Simav’da su sıkıntısı yaşatmadıklarını belirtti. Başkan Biçer “ Simav’ı susuz bırakmamak için her koşulda çalışmaya devam ediyoruz. Kuraklığa rağmen vatandaşlarımızın susuz kalmaması için belediye su işleri personelimiz tarafından aylardır yapılan önemli ve isabetli çalışmalar sonrasında, şimdiye kadar şehrimizi susuz bırakmadık. Ağustos ayındaki şebeke kaçaklarını arama ile başlayan çalışmalarımız, Eylül ayından bu yana eş zamanlı olarak Simav dağındaki arama, iyileştirme, bakım ve onarım çalışmaları ile devam ediyor. Ekiplerimiz bu süre içinde Nadarçam mevkiine kadar indiler. Vatandaşlarımızın musluktan kaynak suyu içebilmesi için, personellerimiz gece gündüz ve hafta sonu sürekli çalıştılar. Son üç aydır kuyularımızdan depolarımıza su basmıyoruz. Böylece hem vatandaşlarımıza musluklarından doğal kaynak suyu içirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, hem de pompaj maliyetinden tasarruf ediyoruz. Simav Belediyesi olarak son üç ayda, 162 bin 842 TL. elektrik tasarrufu sağlamış olduk. Bu çalışma sonrasında içme suyuna bağlı, yıllık elektrik tasarrufumuzun ise, 650 bin TL olmasını bekliyoruz” dedi.

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