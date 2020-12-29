Emniyet kemeri ve maske denetimi

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda emniyet kemeri ve kask denetimi yaptı.

Trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanmayan 10 sürücü ile kask kullanmayan 1 motosiklet sürücüsüne işlem uygulandı.

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