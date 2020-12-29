Kütahya’da 950 tablet bilgisayarın dağıtımına başlandı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilerek Kütahya’ya gönderilen 950 tablet bilgisayarın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz tarafından teslim alınan 950 tablet bilgisayarların dağıtımına başlandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.