Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da yolcu otobüsünün bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Göç İdaresi´ne teslim edilirken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya-Tekirdağ seferi yapan otobüste kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, otobüsü, Kütahya girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagajı açıldığında da Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen ile karşılaşıldı.
Kaçaklar göçmenler, işlemlerinin ardından Kütahya Göç İdaresi´ne teslim edildi. Adı açıklanmayan otobüs sürücüsü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.
Yolcu dolu olan otobüsü, başka bir sürücü ile yoluna devam ederken, başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-12-29 12:28:12
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