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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Gediz Kütahya karayolu İlcikören Mevkii'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazalarında Hakkı Y., Zerrin Y., Emre A., Mustafa G. ve İsmail O, yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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