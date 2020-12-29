Tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Siner Mahallesi OSB karayolu üzerinde meydana geldi.

Alanan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan 43 ACA 929 plakalı kamyon ile 16 AIG 215 tır çarpıştı. Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altıla alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.