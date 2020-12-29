Pazar yerinde sahte içki satan şahıs yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kendi ürettiği el yapımı sahte içkileri pet şişelerin içerisine doldurarak pazar yerinde satan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.İ.G (57) isimli şahsın, üretmiş olduğu el yapımı sahte içkileri pet şişelerin içerisine doldurarak araç ve motosiklet ile götürerek Tavşanlı ilçesinde kurulan halk pazarlarında sattığı bilgisi elde edildi. Ekipler tarafından H.İ.G isimli şahsa ait araç ve motosiklet ile Tavşanlı Ulucami Mahallesi'nde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 litre sahte rakı, 25 litre sahte votka, 5 litre sahte viski, 10 litre etil alkol olmak üzere toplam 46 litre alkol, 4 litre anason yağı, 2 adet huni, 2 adet ölçek kabı, 4 adet damıtma enjektörü, 1 adet alkolmetre, 2 adet ölçek çubuğu, 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.G hakkında adli tahkikat başlatıldı

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