Gençlerden çevre temizliği

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gençlik Platformu üyeleri tarafından Hıdırellez mevkiinde çevre temizliği yapıldığı bildirildi.

AK Parti Emet İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı, yaptığı açıklamada, ''Bugün Emet Gençlik Platformu üyesi gençlerimizle çevre temizliği yaptık. Tarihi Hıdırellez alanımızda, bizleri görüntüsüyle rahatsız eden çöpleri ve şişeleri topladık. Yaklaşık 30 çuval çöp ve şişe topladık. Bu bölgemizin farklı şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmasını talep edeceğiz. Gençlik platformu üyelerimize bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum'' dedi.

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