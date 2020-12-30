15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Ailem ile Okuyorum” etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde aileyi eğitimin içine çekebilmek amacıyla “Ailem ile Okuyorum” etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, daha önce okulda öğretmenler eşliğinde yapılan kitap okuma etkinliğinin uzaktan eğitim sürecinde veli eşliğinde yapılan kitap okuma etkinliğine dönüştürüldüğünü söyledi.

Aydın,” Bu etkinlik ile öğrencilerimizin ve velilerinizin birlikte yapacakları kısa süreli bir kitap okuma etkinliğinin öğrencilerimizin eğitim ve ders başarıları üzerinde olumlu etki yapması kaçınılmazdır. Her hafta Salı günü 20.00 ile 20.30 saatleri arasında öğrencilerimiz ve velileri önceden belirledikleri kitaplarını okuyacaklar ve evleri kısa bir süreliğine sınıf ortamına dönüşmüş olacaktır. Ailelerin öğrencilerine iyi örnek olması ve birlikte yapacakları okuma çalışması ile öğrencilerin eğitime olan ilgisinin artması ve yanında aile desteğini hissetmesi sağlanmış olacaktır. Sınıf rehber öğretmenlerimiz her hafta öğrencilerden geri dönüt alarak süreci yöneteceklerdir. Bu etkinlik Haziran ayına kadar devam edecektir. Okul, aile ve öğrenci iş birliği ile yapılan bu çalışma toplumda dayanışmayı geliştirecek ve ortak iş üretme kabiliyetinin kazanılması sağlanacaktır. Kitap sıkıntısı olanlar okul kütüphanesinden alabilecekler, kitabı olanlar ise kendi kitabını okuyacak” dedi.

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