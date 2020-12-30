Evde hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken yakalandı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde H.İ.G. (57), evinde yaptığı sahte içkileri semt pazarında satarken yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda, 46 litre sahte içki ele geçirildi.
Kütahya Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu H.İ.G.´nin, kendi ürettiği sahte içkileri pet şişelerin içine doldurarak, 2 araçla semt pazarında sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle düzenlenen operasyonda H.İ.G., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda, 46 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.G., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-12-30 13:43:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.