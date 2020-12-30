Kaymakam Kanyılmaz: “Yılbaşı partileri düzenlenmesi kabul edilebilir bir durum değildir”

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz yaptığı açıklamada, yapılan fedakarlıkları boşa düşürecek ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek şekilde yılbaşı partileri düzenlenmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti.

Salgın önlemlerinden alınan sonuçların başarıyla sürdürülmesi ve sürecin kontrolünün devamı için özellikle yılbaşı gecesi tedbirli olunmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz,” Yapılan fedakarlıkları boşa düşürecek ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek şekilde yılbaşı partileri düzenlenmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hem devletimiz hem de vatandaşlarımız büyük bir fedakarlık ve dayanışma örneği sergiledi. 2020 yılında salgın yüzünden acı kayıplar verdik, sevdiklerimizi kaybettik. Bu nedenle, bir araya gelmeleri ve yılbaşı eğlencelerini mutlaka ertelemeliyiz. 2021 yılından en büyük beklentimiz sağlık. Bunu da ancak birlikte başarabiliriz. Bu kapsamda, kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimiz yılbaşı akşamında tam mesai yaparak gerekli kontrolleri sağlayacaklardır. Hemşerilerimizin bu süreçte de gösterecekleri duyarlılık ve fedakârlıktan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, sağlıklı bir 2021 yılı geçirmenizi diliyorum” dedi.

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