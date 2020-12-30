AK Parti K\u00fctahya \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Sebahattin Ceyhun, Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc nce Yoncal\u0131 Mahallesi nde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan proje sahas\u0131nda incelemelerde bulundu. \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Sebahattin Ceyhun, Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc nce Yoncal\u0131 Mahallesine yap\u0131lacak olan do\u011fal \u00e7im saha ile 2 do\u011fal \u00e7im antrenman sahas\u0131, bin ki\u015filik trib\u00fcn ve d\u00f6rtl\u00fc soyunma odas\u0131 ihalesinin 19 Ocak 2021 tarihinde yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ve 10 ay i\u00e7erisinde kullan\u0131ma a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, K\u00fctahya\u2019ya hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diledi.