"Bağımlılıklarla mücadele hepimizin görevi"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Yeşilay Paydaş Yönetim Direktörü Egemen Akyüz; Afyonkarahisar’da bir araya geldi.

Vali Gökmen Çiçek’in makamında gerçekleşen ziyarette Yeşilay'ın çalışmaları ve YEDAM Merkezi hakkında istişarelerde bulunuldu.

Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede yaptığı her bir faaliyetin çok kıymetli olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Bağımlılıklarla mücadele yalnızca Yeşilay’ın değil hepimizin sorumluluğu ve görevi olduğunun bilincindeyiz. Elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Ziyaret görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

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