Müdür Vedat Bakır: ''Başkan Doğan'dan okulumuz projeleri için destek istedik''

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Vedat Bakır: ''Başkan Doğan'dan okulumuz projeleri için destek istedik''

İHA

Müdür Vedat Bakır: ''Başkan Doğan'dan okulumuz projeleri için destek istedik''

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, okul yönetiminden belediyeden istedikleri taleplerini dinledi.
Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'de katıldı.
Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Vedat Bakır, yaptığı açıklamada, ''Okulumuzda hayata geçirmek istediğimiz yeni projeleri Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a aktararak destek istedik. Başkan Doğan, EMYO'nun ilçe için önemini bizlere ifade ederek, yapılacak her tür çalışmaya Emet Belediye’si imkanları dahilinde destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum'' dedi.
Ziyaretin sonunda Emet Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ek bina, sosyal tesis ve yeni bölümlere ilişkin proje dosyası başkanlara sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde
YEREL HABERLER Emet Göleti'nde su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde
Emet'te yol çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Emet'te yol çalışmalarında sona gelindi
Kaymakam Yazıcı, köy ziyaretlerinde yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Yazıcı, köy ziyaretlerinde yatırımları ...
Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı ...
"Bağımlılıklarla mücadele hepimizin görevi"
YEREL HABERLER "Bağımlılıklarla mücadele hepimizin görevi"
Vali Çelik: "Sıfır şiddet hedefiyle mücadelemizi sürdüreceğiz"
YEREL HABERLER Vali Çelik: "Sıfır şiddet hedefiyle mücadelemizi ...
Yoncalı Mahallesi'ne doğal çim ve antrenman sahası
YEREL HABERLER Yoncalı Mahallesi'ne doğal çim ve antrenman sahası
Kütahya'da 102 metruk binanın yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Kütahya'da 102 metruk binanın yıkımı tamamlandı
"Kütahya’mızda AK yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor"
YEREL HABERLER "Kütahya’mızda AK yatırımlarımız hız kesmeden devam ...
Kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 1 kişi gözaltına ...
Simav’da 53 litre kaçak içki yakalandı
YEREL HABERLER Simav’da 53 litre kaçak içki yakalandı
Evde hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken yakalandı
YEREL HABERLER Evde hazırladığı sahte içkileri pazarda satarken ...
Kaymakam Kanyılmaz: “Yılbaşı partileri düzenlenmesi kabul edilebilir bir durum değildir”
YEREL HABERLER Kaymakam Kanyılmaz: “Yılbaşı partileri düzenlenmesi ...
Simav’dan İdlip’e 25 ton un ile kışlık kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Simav’dan İdlip’e 25 ton un ile kışlık kıyafet ...
Başkan Akçadurak. “Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve alın terine saygı duymalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Akçadurak. “Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve ...
Vali Çelik, Müdür Necmettin Koç'tan yılbaşı tedbir ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı
YEREL HABERLER Vali Çelik, Müdür Necmettin Koç'tan yılbaşı tedbir ve ...
Çay ocaklarında sahte içki satan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çay ocaklarında sahte içki satan şahıs yakalandı
Vali Ali Çelik: "Tam kadro sahada olacağız"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Tam kadro sahada olacağız"
Belediyenin kiracısı olan esnafa yüzde 50 indirim
YEREL HABERLER Belediyenin kiracısı olan esnafa yüzde 50 indirim
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Ailem ile Okuyorum” etkinliği
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Ailem ile ...
Dumlupınar'da moloz ve hafriyat temizliği
YEREL HABERLER Dumlupınar'da moloz ve hafriyat temizliği
Hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete ...
Emet'te 2 köy yolu beton asfalt
YEREL HABERLER Emet'te 2 köy yolu beton asfalt
Gençlerden çevre temizliği
YEREL HABERLER Gençlerden çevre temizliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X