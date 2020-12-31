Simav’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’nın Simav ilçesinde polis ekiplerince yapılan takip sonunda, şüpheli 2 şahıs üzerlerinde sahte paralarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, elinde sahte para bulunduran 2 kişinin hayvan alım satımında sahte para kullandıkları ihbarı üzerine, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Gediz ilçesinden gelen müştekinin, şüpheli şahıslara hayvan sattığı ve 5 bin TL sahte para aldığı belirlendi. Çevre İl ve ilçelerde yapılan araştırma ve takip sonunda, şüphelilerin Balıkesir ilinde yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.