Çavdarhisar'da Jandarma ve polisten Korona virüs denetimi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde polis ekiplerinin ilçe pazar yerinde, jandarma ekiplerinin köylerde Korona virüs denetimi gerçekleştirdiği bildirildi.
Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''ilçemizde bulunan parklarda, cadde ve sokaklar ile pazar yerinde İlçe Emniyet Amirliği personelimiz tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca Jandarma ekiplerimiz, köylerimizde Korona virüs denetimi gerçekleştirip, vatandaş ve esnafımızın maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet etmesi konularında kontroller yaptılar. Yapılan kontrollerde vatandaşlarımızın kurallara uyduğu görüldü'' ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.