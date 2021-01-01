Kütahya MEM ile AFAD arasında karşılıklı işbirliği protokolü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak "Temel Afet Bilinci Eğitimi" konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ve Şube Müdürü Mustafa Topuz katıldı. Protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Hasan Başyiğit imzalarken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun imzaladı.

Protokol kapsamında veli, öğretmen ve öğrencilere arama, kurtarma eğitimi verilecek.

Müdür Hasan Başyiğit, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Başyiğit, yaşanacak afet ve acil durumlarda vatandaşların bilinçli hareket etmesinin önemini vurguladı.

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