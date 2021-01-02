Gölcük mesire alanındaki hayvanlar unutulmadı

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Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından, Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında yalnız kalan sokak hayvanları için, Gölcük mesire alanına mama bırakıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sebebiyle Gölcük mesire alanındaki sokak dostlarını yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Başkan Biçer “ Simav’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Belediyemiz tarafından işletilen bin 450 rakımlı Gölcük yaylası mesire alanındaki turizm yatırımlarımız devam ediyor. Çalışmalarımız sırasında yalnız bırakmadığımız sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla mama bırakıyoruz” dedi.

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