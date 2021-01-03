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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yakınları 46 yaşındaki Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda Karakaş'ı ve annesi 73 yaşındaki Fatma Karakaş'ı evde baygın vaziyette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 10 yaşındaki Eda Karakaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybederken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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