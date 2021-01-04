Karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, 2 kişi tedaviye alındı



Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA´nın Gediz ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eda Karakaş (10) hayatını kaybederken, aynı aileden baba ve babaanne tedavi altına alındı.

Olay, Kızılüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş (46), kızı Eda Karakaş ile birlikte Kızılüzüm köyünde oturan annesi Fatma Karakaş´ı (73) ziyarete gitti. Bir süre aile bireylerine ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için öğle saatlerinde eve geldi. Kapıyı zorla açan yakınları Ercan Karakaş, kızı Eda Karakaş ve annesi Fatma Karakaş´ı baygın vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Eda Karakaş´ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlenirken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş ambulansla Gediz Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada talihsiz çocuğun cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2021-01-04 00:31:16



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