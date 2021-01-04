Kaymakam trafik denetimine katıldı

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Aslanapa Kaymakamı Şerif Gülyar, KütahyaGediz yolu güzergahında radarla hız denetimi yapan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini ziyaret etti.

Görevli personele kolaylıklar dileyen Kaymakam Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Vatandaşlarımıza hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunduk. Ayrıca Korona virüs salgını konusunda bilgilendirmede bulunduk. Vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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