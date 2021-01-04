Kısıtlama günlerinde Mehter Takımı’ndan vatandaşlara moral desteği

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından sıkılan vatandaşlar Mehter Takımı’nın konserleriyle moral buldu.

İlçe merkezindeki mahallelerde gece yapılan Mehter gösterileri vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Balkonlardan Mehteran konserini dinleyen vatandaşlar, moral desteğine alkışlarla cevap verdi.

Simav Eynal Kaplıcaları Mehter Takımı Mehter Başı Erdoğan Kılıç, Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki sosyal kısıtlama sürecinde, vatandaşlara moral desteğinde bulunduklarını belirterek, katkılarından dolayı yerel yönetime teşekkür etti.

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