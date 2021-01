Lise öğrencileri 3 saatlik sokak izinlerini hayvanları besleyerek geçirdi

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günde sadece 3 saat dışarı çıkabilen bir grup lise öğrencisi, bu zamanlarını sokak hayvanlarını besleyerek geçirdi.

Dumlupınar Mahallesi´nde oturan Elif Erişen (14) öğrenci arkadaşlarıyla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için örnek bir çalışma başlattı. 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece 13.0016.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen Erişen ve arkadaşları, bu süre zarfında hem sokaktaki geri dönüştürülebilecek çöpleri topladı hem de sokak hayvanlarını besledi.

`HEPSİ DOSTLARIMIZ İÇİN´

Sosyal medyadan `Hepsi dostlarımız için´ etiketiyle bir kampanya başlatan Elif Erişen, Zeynep Erişen, Zeynep Türkoğlu ve Ceren Ok, topladıkları paraları sokak hayvanlarına mama almak için kullandı. Özellikle pandemi dönemi ve soğuk havalar nedeniyle hayvanların zor günler geçirdiğine dikkat çeken Elif Erişen, "Pandemi döneminde dışarıya çıkamadığımız için hayvanlar çok aç kalıyorlardı ve beslenemiyorlardı. Bir grup kurdum ve hayvanlar için çevremizden bize yardım etmek isteyen insanlardan para toplamaya başladık. O paralarla ilk başlarda mama, yaş mama aldık. Evimizdeki kutuları getirdik ve geri dönüştürdük. Şu anda dünyanın buna çok ihtiyacı var. Etraftaki çöpler geri dönüştürülerek birçok şey yapılabilir. Biz de bunları değerlendirerek hayvanların karnını doyurmak istedik. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizlere yardım eden insanlarla beraber bu yolda devam edeceğiz" dedi.

`3 SAATTE ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ´

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta için 13.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabildiklerini hatırlatan Erişen, bu zaman diliminde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Erişen, "Koronavirüs sebebiyle bize yasak geldi. 3 saatlik bu zamanda yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her yeri gezmeye çalışıyoruz. Evde kaldığımız yasak döneminde hayvanlar çok aç kaldılar ve buna ihtiyaçları vardı. Şu an da kedi ve köpek evleri yapmaya çalışıyoruz. Eşyalar bulmak istiyoruz onlar için. Kışı geçirmelerini sağlayacak yuvalar yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

`AİLELERİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI´

Erişen´in başlattığı kampanyaya destek veren arkadaşlarından Zeynep Türkoğlu da "Arkadaşım hayvanlar için bir yardım yapmak istedi. Bu duruma beni de dahil etti. Biz de bütün hayvanlara destek olmak istiyoruz. İlk başta gidip, ailemden izin aldım ve onlar da seve seve destek oldular. Ben de bütün dünyanın hayvanlara karşı olan sevgilerinin artmasını istiyorum. Hayvanlar açlıktan ölüyorlar, hatta öldürülüyorlar. Bu duruma karşıyız. Bunu dostlarımız için yapmalıyız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

