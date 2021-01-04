Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde devrilen traktörün altında kalan Abdullah Çetin (38) hayatını kaybetti.

Simav'a bağlı Yemişli köyü Güpdere mevkisinde Abdullah Çetin´in (38) kullandığı 10 VA 571 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Çetin'i görenler kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetin´in hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Abdullah Çetin'in cenazesi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2021-01-04 19:24:49



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