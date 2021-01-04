Vali Çelik: “Türkiye genç nüfus oranıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Tavşanlı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve Türkiye Gençlik STK’ları Platformu temsilcilerinin iştirak ettiği Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyon Stratejileri Projesi Bilgilendirme Toplantısı Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Göbel Termal Tesisleri’nde 4 gün süren proje toplantılarının açılışına Vali Ali Çelik’in yanı sıra DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Üniversite ve Uluslararası Birim Sorumlusu Kürşat Karaca ile STK Temsilcileri katıldı.

Projenin sunumunu DPÜ Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi (GESAM) Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Bülent Cırık, dünyada ve Türkiye’deki yabancı öğrenci verileri ile ilgili bilgiler içeren sunumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedeflerinde yer alan misafir öğrenci sayısının, bu proje ile 350 bine çıkarılmasını amaçladıklarını anlattı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin eğitim altyapısı ve sunduğu imkanlarla misafir öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Ülkemizin eğitim altyapısı hem kendi vatandaşlarımızın geleceğe hazırlanmasına hem de manevi anlamda bağlılık gösteren diğer ülkelerin gençlerinin hizmetine sunuluyor. 2023 hedefleri doğrultusunda ilk etapta 200 bin, sonra 200 binin üzerinde misafir öğrencinin ülkemizde ihtiyaç duyduğu eğitimi almaları güzel bir fırsattır” diye konuştu.



“Projeler, hedefleri olan gençlere imkan sunacak”

Türkiye’nin, genç nüfus oranıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, “ Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu hedefler doğrultusunda hazırlanan projeler, hedefleri olan gençlerin hem azim ve kararlılıkla oraya doğru yönlendirilmesi hem de yüreklerindeki duyguyu harekete geçirmek için bir fırsat sunuyor. Temennimiz ve duamız, STK’larımızın önderliğinde, devletimizin kurumsal yapısının desteğiyle, üniversitemiz başta olmak üzere diğer kurumsal organizasyonların desteğiyle verilen hedeflere hızlı ilerlemek” dedi.



“Bilgiyi kullanabilir hale gelmeliyiz”

Üretilen bilgiyi kullanılır hale getiren toplumların başarıya ulaştığının altını çizen Vali Çelik, “Bu süreci idrak ederek hep birlikte elimizden geldiğince gece gündüz demeden çalışmalıyız. Burada olmamızın en büyük nedeni de bu çalışma iradesi ve inancının olması. Söylemlerin daha hızlı bir şekilde ete kemiğe bürünerek kurumsal bir yapıya dönüşümünün sağlanması ve bireylerin durumu içselleştirerek eyleme geçme zamanı geldi. Sizlerin bu amaçla göstermiş olduğunuz çaba takdire şayan. Bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

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