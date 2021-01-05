Evinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti

İHA

Evinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesinde, çatıdan evinin balkonuna inmeye çalışırken düşen 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Fatih Mahallesi’ndeki evinde iş yerinin anahtarını unutan plastik doğrama ustası Harun Coşkun (28), çatıdan 4’üncü kattaki evinin balkonuna inmeye çalışırken dengesini kaybedip düştü. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Coşkun’a ilk müdahale yapılarak Uşak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası Coşkun 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küplüce Köyü kabristanında, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Ali Çelik: "Sahaya hakimiz"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Sahaya hakimiz"
Altıntaş'ta Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Altıntaş'ta Korona virüs denetimleri
Köy mezarlığının temizliğini gönüllüler yaptı
YEREL HABERLER Köy mezarlığının temizliğini gönüllüler yaptı
Kaymakam Çiçek: ''Köylerimizin içme suyu isale hattı yenilendi''
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: ''Köylerimizin içme suyu isale hattı ...
Tavşanlı’da kamu kurumlarına mini kütüphaneler kuruldu
YEREL HABERLER Tavşanlı’da kamu kurumlarına mini kütüphaneler ...
Gençlere ücretsiz POMEM hazırlık parkur kursu
YEREL HABERLER Gençlere ücretsiz POMEM hazırlık parkur kursu
Emet Belediyesi'nden kiracılarına yüzde 65 indirim
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nden kiracılarına yüzde 65 indirim
4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen kişi, ağır yaralandı
YEREL HABERLER 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen kişi, ağır ...
Vali Çelik: “Türkiye genç nüfus oranıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri”
YEREL HABERLER Vali Çelik: “Türkiye genç nüfus oranıyla dünyanın ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Kütahya Tarım Kredi Yem'den rekor üretim
YEREL HABERLER Kütahya Tarım Kredi Yem'den rekor üretim
Vaka sayısının 5 kat arttığı ilçede 'rehavet' uyarısı
YEREL HABERLER Vaka sayısının 5 kat arttığı ilçede 'rehavet' uyarısı
Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yere attılar
YEREL HABERLER Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yere attılar
Lise öğrencileri 3 saatlik sokak izinlerini hayvanları besleyerek geçirdi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri 3 saatlik sokak izinlerini ...
Simav’da traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Simav’da traktör kazası: 1 ölü
Simav’da öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Simav’da öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı ...
Kısıtlama günlerinde Mehter Takımı’ndan vatandaşlara moral desteği
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinde Mehter Takımı’ndan vatandaşlara ...
Köylerdeki üreticilerin kalkındırılması için güç birliği
YEREL HABERLER Köylerdeki üreticilerin kalkındırılması için güç ...
Kaymakam trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam trafik denetimine katıldı
Oyuktepe Şehitliği'ne ulaşım kolaylaşacak
YEREL HABERLER Oyuktepe Şehitliği'ne ulaşım kolaylaşacak
Başkan Işık: "Perli Mahallesi, Kütahya ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Perli Mahallesi, Kütahya ekonomisine ...
Vaka sayıları arttı, kaymakamlık uyardı
YEREL HABERLER Vaka sayıları arttı, kaymakamlık uyardı
11 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
YEREL HABERLER 11 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, 2 kişi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, 2 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X