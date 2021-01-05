Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Yunus Emre Taşdemir'in kullandığı otomobilin motor kısmında çıkan yangını çevredekiler ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Durak mahallesi Emet kavşağında meydana gelen olayda, Yunus Emre Taşdemir yönettiği 34 MCP 6234 plakalı otomobilin motor kısmında dumanlar yükseldi. Durumu fark eden Taşdemir aracı durdurup kendi ve çevredekilerin yardımı ile otomobili söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-01-05 20:31:19



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