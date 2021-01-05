Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

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Kütahya'da EmetTavşanlı karayolu üzerinde beton mikseri uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, EmetTavşanlı yol yapımını yürüten özel bir şirkette, Veli Arslan yönetimindeki 16 NLY 26 plakalı beton mikseri, kayma sonucu uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan aşağı yuvarlanan beton mikserin şoförü son anda araçtan kendini attı. Kazada yaralanan sürücü Veli Arslan 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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