Halk Günü'ne 82 vatandaş katıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, her ay düzenlenen Halk Günü Toplantıları kapsamında vatandaşların sorunlarına çözüm aradı. Vali Ali Çelik’in 82 vatandaşla tek tek görüştüğü toplantı 9 saat sürdü.

Kütahya Valiliği tarafından her ay düzenlenen “Halk Günü Toplantısı” Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri gözetilerek yapılan toplantıda vatandaşlar Valilik girişindeki HES Kodu sorgulamasının ardından pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen toplantı salonuna alındı.

Talep ve sorunlara hızlıca çözüm üretilmesi için kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda her bir vatandaşla tek tek görüşen Vali Ali Çelik; istek, talep, öneri ve şikâyetleri dinledi, not aldı. Talep ve önerilerin hızlıca sonuçlandırılması için talimat veren Vali Çelik, her bir konunun takipçisi olacağını söyledi.



"Amacımız sorunları çözüme kavuşturmak"

Her ay düzenlenen Halk Günü Toplantısı’nda imkanlar dahilinde vatandaşların sorunlarına çözüm arandığını belirten Vali Ali Çelik, “Temel önceliği milleti yaşatmak olan devletlerin en önemli görevlerinden biri, vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu hizmeti hızlı bir şekilde onlara sunabilmek. Bu anlamda vatandaşlarımızın kendilerince bugüne kadar çözüm bulamadıkları noktalarda bize anlatacakları hususları, istek, şikâyet, talep ve önerilerini dinlemek ve imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmak için düzenlediğimiz Halk Günü Toplantısı’nı çok kıymetli ve önemli görüyorum” dedi.

“Temel beklentimiz vatandaşlarımızın ilk başvurduğu noktada hizmeti alması, sorunlarının çözülmesi, bu anlamda onların mükerrer işlerinden kurtulması” diyen Vali Ali Çelik konuşmasını şu sözlerde sürdürdü: “Bunun için de tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sorunun değil çözümün parçası olma bakış açısıyla hizmet vermeli. Herkes vatandaşımızın ihtiyaç alanlarında gerekli sorumluluğu alıp çözüm odaklı bakacak. Hem kamu görevlilerimiz kendi sorumluluklarını hem de vatandaşlarımız kendi sorumluluklarının bilincinde olacak. Bizler de bu sorumluluklarda aksayan yönler varsa takipçisi olacağız. İnşallah hayırlısıyla tüm sorunların çözüldüğü bir gün olur.”

Toplantıya Vali Ali Çelik’in yanı sıra Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Vekili İlyas Bahar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İŞKUR Müdürü Kâmil Uçan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Öztopal katıldı.

