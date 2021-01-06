Tek katlı ev, alev alev yandı

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde Erdoğan Yardımcı´ya ait tek katlı evde, gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Erdoğan Yardımcı ve ailesinin, Bursa´nın İnegöl ilçesinde yaşadığı, Durabey köyündeki evlerini tatil dönemlerinde kullandığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-01-06 10:44:45



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