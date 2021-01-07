Belediyeden şirket personellerine toplu iş sözleşmesi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 301 şirket personeli için 2 yıllık toplu iş sözleşmesi ve ek protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav için emek veren çalışma arkadaşlarının yanında olduklarını ifade etti. Başkan Biçer “ Temmuz 2020’de yüzde 33.29, Ocak 2021’de yüzde 41.57, Temmuz 2021’de yüzde 51.71, Ocak 2022’de yüzde 62.70 olmak üzere, yapılan sözleşme ile personelimiz 2 yılın sonunda toplam yüzde 62.70 zam alacaklardır. En düşük maaş ortalaması 3 bin 800 TL olacak dedi.

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