Teşekkür plaketi ile ödüllendirildiler

Kütahya'da, Belediye Sosyal Yardım İşleri ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü personelleri, başarılı çalışmaları sebebiyle ödüllendirildi.

Korona virüs salgını ile mücadelede başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle Belediye Sosyal Yardım İşleri ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü personelleri teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

Plaket takdimi öncesinde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Tüm personelimizi yarı ayrı teşekkür ediyorum. Her eve girmeye çalıştılar. Her kamu kurum ve kuruluşumuzun, başta belediye hizmet binamız olmak üzere, toplu taşıma araçları, taksileri ve diğer kurumların talep olması halinde ulaşım araçlarını dezenfekte etmek için, ayrıca bir zamanlar veren olduğu halde, pandemi döneminde alan el durumuna düşen, yardıma muhtaç olmuş birçok vatandaşımıza sadece talepleri alınıp hiçbir şekilde kamuoyu ile paylaşılmadan verdikleri adrese yardım kolilerimizi ulaştıran değerli personelimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Tabiri caiz ise bu tür yardımların tamamını sağ elimizle verdik, ama sol elimiz görmedi, bilmedi. Yardım yapılan aileleri başkaları ile paylaşmadık. Bu arkadaşlarımıza bir teşekkür borcumuz var” diye konuştu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Keziban Çolak ve personeli ile Veteriner Hizmetleri Müdürü Ali Bilcan ve çalışanlarına plaketleri Başkan Işık tarafından takdim edildi.

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