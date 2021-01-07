Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işık: "2021, normale döndüğümüz yıl olsun"

İHA

Başkan Işık: "2021, normale döndüğümüz yıl olsun"

Belediye Meclis Toplantısı, Başkan Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Başkan Işık, 2021 yılının 2020 yılını aratmayacak, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını diledi. Başkan Işık, “Yüce Allah’ın içinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin bir an önce bitirip, normal hayata dönmeyi nasip etsin” dedi.
Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında, meclis üyelerine bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yaptığımız toplu iş sözleşmesinin taraflarca imzalanması sonucunda, belediyemizde çalışan Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel Şirketi bünyesindeki toplam bin 115 şirket işçimizle, 41 kadrolu işçimizi kapsayan sözleşmeleri imzaladık. En düşük 3 bin 200 TL, en yüksek yaklaşık 3 bin 600 TL net aylık olacak şekilde 2021 yılından itibaren arkadaşlarımızın iki yıl süre ile sözleşmeleri imzalandı” ifadelerini kullandı.

"ESNAFIMIZA DESTEK OLDUK"
Daha önce meclisin aldığı karar gereği, pandemi sürecinin etkisini azaltmak için, belediyenin kiracılarına 2021 yılında kira artışı yapmamayı kararlaştırdıklarını ifade eden Başkan Işık, “Pandemi sürecinde iş yerleri kapatılan veya bu durumdan olumsuz etkilenen belediyemizin kiracısı olan toplam 550 kiracımızın 312’sine üç süre ile yüzde 50 kira indirimi, 17 kiracımıza ise Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde yüzde yüz indirim, geriye kalan 221 kiracımıza da kiraları değişmeden ve kira artışı yapmadan kiracılık haklarını kullanmalarına karar verildi. Kütahya Belediyesi'nin esnaflarımıza bir katkısı oldu” diye konuştu.

"TAŞINMAZLARIN SATIŞ BEDELİ 194 MİLYON LİRA"
2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında belediye tarafından yapılan taşınmaz satışı hakkında da bilgiler veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Toplam 221 adet satış gerçekleşmiştir. Bunların 100 adeti arsa, 72 adeti işyeri ve 49 adeti ise daire olmak üzere dağılmıştır. Bu satışların 74 adeti taksitli satış, 143 adedi ise peşin satıştır. 2017 yılında toplam 8 milyon 469 bin 250 liralık satış gerçekleşmiş. 2018 yılında 18 milyon 572 bin 580 lira, 2019 yılında 31 mart öncesinde 3 milyon 682 bin 342 lira, 31 Mart sonrasında ise 85 milyon 252 bin liralık satış yapıldı. 2020 yılında ise 78 milyon 808 bin liralık satış yapıldı. Son dört yıl itibariyle toplamda 194 milyon 783 bin 771 liradır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teşekkür plaketi ile ödüllendirildiler
YEREL HABERLER Teşekkür plaketi ile ödüllendirildiler
Kütahya’da Roma dönemine ait insan figürlü heykel ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da Roma dönemine ait insan figürlü heykel ele ...
Başkan Yılmaz: "Böyle giderse su sıkıntısı yaşayabiliriz"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Böyle giderse su sıkıntısı ...
Tavşanlı’dan Suriye’ye yardım tırları yola çıktı
YEREL HABERLER Tavşanlı’dan Suriye’ye yardım tırları yola çıktı
Sevilen öğretmen Korona'ya yenildi
YEREL HABERLER Sevilen öğretmen Korona'ya yenildi
Kütahya'nın değerlerini gün yüzüne çıkartacaklar
YEREL HABERLER Kütahya'nın değerlerini gün yüzüne çıkartacaklar
DPÜ’den 'Ortopedik cerrahiye katkı sunacak' aygıt
YEREL HABERLER DPÜ’den 'Ortopedik cerrahiye katkı sunacak' aygıt
Gediz Belediyesi, en düşük işçi ücretini 3 bin 800 TL yaptı
YEREL HABERLER Gediz Belediyesi, en düşük işçi ücretini 3 bin 800 TL ...
"Devletin kapısından giren herkes aynı ilgiyi hak ediyor"
YEREL HABERLER "Devletin kapısından giren herkes aynı ilgiyi hak ...
Kaymakam Çiçek: ''Köylümüzün rahatı ve huzuru önceliğimizdir''
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: ''Köylümüzün rahatı ve huzuru ...
Belediyeden şirket personellerine toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Belediyeden şirket personellerine toplu iş sözleşmesi
Emet'te mesire alanı çalışmaları
YEREL HABERLER Emet'te mesire alanı çalışmaları
Vali Çelik’ten korona virüsten hayatını kaybeden eğitimci Tezel için taziye mesajı
YEREL HABERLER Vali Çelik’ten korona virüsten hayatını kaybeden ...
Kütahyaspor gol olup yağdı
YEREL HABERLER Kütahyaspor gol olup yağdı
KÜKAB'da en düşük işçi maaşı 3 bin 200 TL oldu
YEREL HABERLER KÜKAB'da en düşük işçi maaşı 3 bin 200 TL oldu
Kütahya AK Parti'den 3 isme suç duyurusu
YEREL HABERLER Kütahya AK Parti'den 3 isme suç duyurusu
Yaralı köpek için seferber oldular
YEREL HABERLER Yaralı köpek için seferber oldular
Bir ayda 58 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Bir ayda 58 araç trafikten men edildi
Kaymakam Yazıcı: ''Kur'an-ı Kerim eğitimi online olarak veriliyor''
YEREL HABERLER Kaymakam Yazıcı: ''Kur'an-ı Kerim eğitimi online ...
Belediye kiracısı esnafa artış yok
YEREL HABERLER Belediye kiracısı esnafa artış yok
Anadolu Lisesi'nde “Sokak Hayvanlarını Besliyorum” projesi
YEREL HABERLER Anadolu Lisesi'nde “Sokak Hayvanlarını Besliyorum” ...
Tek katlı ev, alev alev yandı
YEREL HABERLER Tek katlı ev, alev alev yandı
Pandemide karton bardak kullanımı arttı, atölyesinin günlük kapasitesini 80 bine çıkardı
YEREL HABERLER Pandemide karton bardak kullanımı arttı, atölyesinin ...
Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X