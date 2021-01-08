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Başkan Akçadurak: “2021 yılı Gediz için büyük değişimlerin müjdecisi olacak”

İHA

Başkan Akçadurak: “2021 yılı Gediz için büyük değişimlerin müjdecisi olacak”

Kütahya’nın Gediz Belediyesinde yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen meclis toplantısında, yoklama ve açılışın ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Mecliste gündem maddeleri görüşüldükten sonra Başkan Akçadurak biten 2020 yılının ardından Belediye Meclis üyelerine 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmaları, projeleri, sosyal yardımlarla ve bütçeye dair rakamları paylaşırken, 2021 yılı planlaması ve projeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Belediyelerin görevi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaşanılan şehrin gelişiminin önünü açmaktır şeklinde konuşan Başkan Akçadurak, "Bu amaç doğrultusunda biz belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek vatandaşımızın hak ettiği hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Gediz Belediyesi olarak 2020 yılını çok verimli geçirdiklerini ifade eden Başkan Akçadurak, “2020 yılında salgın nedeni ile kültürel faaliyetlerimizi yavaşlatmak zorunda kalsak da sosyal yardımlarımızı arttırdık, alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik.
2020 yılı için tahmin edilen 60 milyon TL’lik GelirGider bütçesinin giderler için 63 milyon 976 bin 346,29 TL, Gelir Bütçesinin 41 Milyon 040 Bin 913,09 TL olarak gerçekleştirdik. Gider bütçesinin gerçekleşme oranının % 106, Gelir bütçesinin gerçekleşme oranının ise % 69 olarak gerçekleştirdik” dedi
Halen devam etmekte olan Belediyenin ve bölgenin en büyük yatırımlarından olan Ilıca Termal Tatil Köyü 1.Etap İnşaat çalışmalarına da değinen Akçadurak, “ Çalışmalarımız, yapılan planlar çerçevesinde devam ediyor, Termal Tatil Köyü 1.Etap projesi ihale bedelinin 3’te 2’sini gerçekleştirdik. İnşallah 2021 Mayıs ayında inşaat çalışmalarını bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Pandemi süreci devam etse bile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2021 yılı Gediz için büyük değişimlerin müjdecisi olacak” diye konuştu.

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