Emet'te 'Keçi peyniri' projesi

Kütahya'nın Emet ilçesinin meşhur keçi peynirini markalaştırmak, ve üreticilerin desteklenerek, istihdamına ve üretimi artırmasına katkı sağlamak amaçlı başlatılan proje kapsamında, Emet Belediyesi keçi dağıtımına başladı.

40 kişinin başvurduğu proje için şartlara uygun bulunan 25 aileye, keçi desteği verilerek sürü sayılarının 100 adete ulaşması hedefleniyor. Zeka Sosyal Gelişmeyi Destekleme ''SOGEP'' projesi kapsamında, Emet Belediyesi'nin projesi yüzde 77 desteğe hak kazanırken, düzenlenen törenle ilk parti keçiler üreticilere dağıtıldı.

Emet Uzunçam köyünde gerçekleştirilen keçi dağıtım programına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya İl Tarım Müdür Yardımcısı Mahmut Bülbül, Zeka genel sekreteri Veli Oğuz, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, belediye ve il genel meclisi üye temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Pandemi nedeniyle kısıtlı katılım sağlanan programda konuşan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Bölgesel üretimin desteklenerek, meşhur Emet keçi peynirinin markalaşması adına hayata geçirdiğimiz proje bir başlangıç inşallah. Keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften projesi bir 'SOGEP' projesi olup, üretimi ve istihdamı artırma amaçlı bir projedir. İlçemizde atıl durumda olan ve her geçen gün geriye giden keçi peyniri üretimini artırarak hem üreticilerimizin istihdamını sağlama, hemde ilçemiz için bir değer olan Emet keçi peyniri markalaştırmayı hedefledik. Bu projenin başarılı olması üreticilerimizin elindedir. Projenin yazımından kabulüne ve hayata geçirilmesine kadar emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Üreticlerimizin sürülerini 100 hayvana ulaştırmalarını sağlayarak çoban desteğinden faydalanarak, geleceklerini garantiye alacak sigorta, bağkur gibi sosyal primlerinin sağlanmasıdır. Üretmezsek, sürekli tüketirsek hem bölgemize hem ülkemize zarar veririz. Bu proje ile oğlak sayılarımızı artırarak yine daha fazla üreticimize ulaşmasını sağlayacağız. Küçük hayvancılığın problemleri, çobanlık, mera ve koruyucu hekimlik ve aşılamadır. Biz bu konularda üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Bölgemize ve üretcilerimize hayırlı olsun “dedi.

Başkanı Doğan’ın konuşmasının ardından, Emet ilçe Müftüsü İsmail Çınar’ın bereket duası yaptı ve kura çekimine geçildi. 10 üretici 35'er adet hayvandan oluşan kotralardan kura ile kendine ait olanları seçerek hayvanlarına kavuştu.

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