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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kuşların soğuktan korunması ve barınması için belediye tarafından yaptırılan 50 adet kuş evi ağaçlara bırakıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Yaklaşan kış aylarında kuşların soğuktan korunmaları ve barınmaları için, ilçemiz mesire alanına kuşların kendilerini güvende hissedebileceği, özel tasarlanmış 50 adet kuş evi yerleştirildi. Doğal hayatı korumak ve doğaya sahip çıkmak hepimizin görevidir'' dedi.

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