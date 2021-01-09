Kaymakam Çiçek: ''Gençlik Merkezi, büyük bir kazanım''

Kütahya'nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, yapımı devam eden Gençlik Merkezi Binası inşaatını yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bildi aldı.

Müteahhit firma ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık’tan bilgiler alan Kaymakam Çiçek, çalışmaların hızlı ve kaliteli olarak ilerlemesinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, ''Gençlik Merkezimizin yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanı bulunmaktadır. Merkezin kaba inşaatı bitirilmiş olup, ince imâlatı devam etmektedir. Verilen süreden daha önce hizmete girmesi planlanmaktadır. Asansörlü olacak olan merkezimizde, 1 adet kapalı spor salonu, 8 adet işlik ve derslik, folklor salonu, kütüphane, sinema, kafeterya, mescit, soyunma odaları ve duşlukları yer alacaktır. Ayrıca, çevresinde de oturma alanları, açık spor sahası ve otopark yapılacaktır. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte Gazi Emet'li gençlerimiz boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceği, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyetler yapabileceği geniş kapsamlı bir yere kavuşacaktır. Merkezimiz, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması, kaliteli vakit geçirmesi adına da büyük fırsat ve imkanlar sunacaktır. Bu vesileyle, Gençlik Merkezimizin ilçemize kazanımında büyük katkıları ve destekleri olanlara şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

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