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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamadı

İHA

Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamadı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 2 Aralık Çarşamba gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen ve 36 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Fatma Çeri’yi (66) arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı.
Kayıp Fatma Çeri’nin eşi Beyti Çeri (70), eşinin 36 gün önce 'kestane başağı'na gitmek üzere evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini ifade etti. Acılı eş Çeri “Kaybolduğu gün, eşime dağlara gitmemesini söylemiştim, son olarak bir kere daha gitmeyi istedi. Daha öncede 20 güne yakın aynı bölgeye kestane başağı yapmak için gitmişti. Eşim akşama kadar eve gelmeyince aramak için kestane koruluğuna gittim, belediye personelleri ve belde halkının da katılımıyla geç saatlere kadar aradık. O günden bu yana jandarma ekipleri ve AFAD ile yaptığımız aramalardan hiçbir sonuç alamadık. Devletimizden ve vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz” dedi.
Kayıp Fatma Çeri’nin büyük kızı Havva Ergün (44) ise, “36 gün önce akşam saatlerinde kardeşim Yeliz beni telefonla arayıp, annemizin eve dönmediğini haber verdi. Babamın Beyce köy sınırlarında bulunan Köklengeç mevkiindeki kendi tarlamızda annemi aradığını öğrendim. Gece geç saatlere kadar süren, annemi aranma çalışmalarına biz de katıldık. Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan aramalarımız, saat 23.00’e kadar sürdü ancak yine bir bulguya rastlamadık. Sonraki günlerde Devletin bütün ekipleri, AFAD, AKUT, jandarma, polis, helikopter ve dron ile yapılan tüm aramalardan sonuç çıkmadı. Annem belki bir gün çıkar gelir diye ümitle bekliyoruz” dedi.
Kayıp Fatma Çeri’nin küçük kızı Yeliz Durmaz (43) da “36 gün önce kaybolduğunu öğrendiğimiz annemizi aramak için Beyce köy sınırındaki koru mevkiine gittik, ancak hiçbir ize rastlayamadık. Daha sonra yapılan tüm aramalarda devletten çok büyük destek gördük. Arama çalışmalarımız sırasında, Beyce köydeki tarla komşularımızdan bazılarının, annemi belirtilen arazilerde kestane ve çırpı toplarken gördüklerini öğrendik. Arama yapılan bölgedeki kuyuları, dere yataklarında yapılan arama çalışmalarına yardımcı oldular. Annemizin bir gün çıkıp gelebilir ümidiyle bekleyiş içindeyiz. 36 günden beri aramaya devam ediyoruz. Bu güne kadar destek olanlara teşekkür ediyoruz. Yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımızdan haber bekliyoruz. Çok perişan olduk, bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.
Demirci Mahallesi Muhtarı İhsan Mutlu, belediye personelleri ve vatandaşların katılımıyla Fatma Çeri’yi arama çalışmalarına katıldıklarını belirterek, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Kütahya Valisi Ali Çelik’in, Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nün, Jandarma Komutanlığı’nın arama çalışmalarına katılarak destek olduklarını ifade etti.

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