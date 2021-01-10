Yağmur sonrası görsel şölen

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da yağmur sonrası ağaçlar ve meyveleri üzerindeki damlacıklar, görsel şölen oluşturdu.

Son dönemde bilhassa dağ ve kayak turizmi alanında hızlı bir çıkış yapan, özellikle ilkbahar ve kış mevsimlerinde dört mevsimi birden yaşayan Kütahya, insanlara güzellikler sunuyor. Yağmur sonrası Radar mevkiinde oluşan ilginç görüntüler, İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe’nin objektifine işte böyle yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.