Kütahya'daki bütün okullarda İstiklal Marşı okundu

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Milli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine, Kütahya'daki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Linyit Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılarak, İstiklal Marşı okudu.

Müdür Başyiğit, "Milli Eğitim Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, Pazartesi sabahı ve Cuma akşamı okul bahçelerimizde gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyorduk. Bugün bunu gerçekleştirdik. İnşallah yakında okullarımız açılacak, öğretmen ve öğrencilerimiz okullarına kavuşacaktır” dedi.

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