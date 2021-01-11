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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bestekar ve şair Nilüfer Örnek Özkan’ın kitabı yayınlandı

İHA

Bestekar ve şair Nilüfer Örnek Özkan’ın kitabı yayınlandı

Kütahyalı bestekar ve şair Nilüfer Örnek Özkan’ın hayatını anlatan ve şiirleri ile bestelenmiş 57 eserlerine yer verilen ‘HataySanatHasat’ isimli kitap, 'Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları Serisi'nden basıldı.
Kitabı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a getiren Özkan Kütahya’nın bir kez daha gururu oldu.
Kütahyalı bestekar ve şair Nilüfer Örnek Özkan’ın hayatını anlatan, şiirlerine ve bestelenmiş 57 esere yer verilen, ‘Kütahya’nın Sanatçı Hanımefendisi, Nilüfer Örnek Özkan, HayatSanatHasat’ adlı kitabı Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları Serisi'nden basıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Aktaş tarafından hazırlanan kitabı Özkan eşi Adil Özkan ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret ederek takdim etti.
Özkan, kitabının hazırlanmasında emeği geçen Yıldırım Aktaş ve basımında yardımlarını esirgemeyen Kütahya Belediyesine teşekkür etti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise sanatçıya sanat yaşamında başarılar dilerken, Kütahya’nın adını tanıttığı için kendisine teşekkür etti.

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