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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylerde yatırımları inceledi, Koronavirüs salgını konusunda uyarılarda bulundu

İHA

Köylerde yatırımları inceledi, Koronavirüs salgını konusunda uyarılarda bulundu

Kütahya'nı Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı köylerde devam eden yatırımları inceledi ve köylülerin taleplerini dinledi.
İlk ziyaretini Günlüce Köyüne yapan Kaymakam Çiçek, Günlüce Köyü vatandaşları tarafından yapılan, EmetTavşanlı yolu üzerinde bulunan mescit inşaatında incelemelerde bulunarak Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak mescit yapımı ve köyle ilgili ihtiyaç ve talepleri dinledi. Ayrıca Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, konu hakkında hassas davranılmasını istedi.
Akabinde Dereli Köyüne geçen Kaymakam Çiçek, köy halkının dut ve üzüm pekmezi kaynatması için yapılan ocakbaşı binasında incelemelerde bulunarak Köy Muhtarı Hüseyin Erol’dan bilgiler aldı. İhtiyaç ve talepleri dinleyen Kaymakam Çiçek, burada yaptığı açıklamada, “Köylümüzün ihtiyaçlarının karşılanması ve refah içinde yaşaması; daha fazla üretim ve istihdam demektir. Biz bunu biliyoruz ve bunun için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Köylerimizi altyapı ve üstyapısıyla daha iyi yerlere hep birlikte taşıyacağız” dedi.
Daha sonra Esatlar ve Kabaklar Köyünde yapımı devam eden yatırımları inceleyen Kaymakam Çiçek, vatandaşlarla da bir araya gelerek salgınla ilgili bilgilendirmede bulunarak maske, mesafe, ve temizlik kuralları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

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